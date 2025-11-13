「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）メンバーレベルが高かった新潟記念で４着に好走したシンリョクカは１２日、美浦Ｗでの３頭併せでプルヴォワール（２歳未勝利）に１馬身先着、ニシノヒンメル（同）と併入した。タイムは６Ｆ８６秒１−３７秒３−１２秒０。馬なりだったが、軽い脚さばきで素軽い動きを見せた。騎乗した竹内師は「時計的にちょうど良く、やりたいことはできた。昨年以上に負荷をかけてやってきて、