「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）アイルランドＴ１０着からの巻き返しを図るセキトバイーストが１２日、栗東ＣＷで４Ｆ５１秒９−３６秒９−１１秒４の最終追いを消化した。四位師は「先週しっかりやったから、きょうは半マイルから。動きはいいし、フレッシュです」と順調な調整を強調。距離は未知の２２００メートルになるが「初めてで期待と不安がありますが、京都コースはいい。前走は速い馬場が合わなかった