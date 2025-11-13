◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝日本生命1―2ヤマハ（2025年11月12日京セラD）日本生命は接戦を落とし、10年ぶり4度目の優勝を逃した。8月のJABA北海道大会準決勝で4安打完封を許したヤマハの佐藤廉に再び苦戦。1―2の9回は1死二、三塁の逆転サヨナラ機から、後続が連続三振に倒れた。最後の打者となった新人の中津大和は、準決勝で先制弾を放つなど、大会通算打率.409で敢闘賞。「打てない中で使い続けてくれた監督