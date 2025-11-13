カンボジア政府は、隣国タイとの国境地帯でタイ軍の銃撃を受け、民間人1人が死亡、3人が負傷したと発表しました。カンボジア国防省は12日、タイ軍からの銃撃でカンボジア側の住民1人が死亡し、3人が負傷したと発表しました。フン・マネット首相は「罪のない民間人への暴力行為だ」と非難しています。一方、タイ首相府は、カンボジア側が先に発砲したためタイ軍は「警告射撃で応戦した」と反論しています。今年7月の軍事衝突で多数