安福久美子容疑者（高校の卒業アルバムから）1999年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝を殺害した疑いで逮捕されたアルバイト安福久美子容疑者（69）が事件後、近所付き合いはあまりせず主に市内で生活していたことが13日、関係者への取材で分かった。家族が事件への関与を疑うことはなく、愛知県警西署捜査本部が事件後の暮らしぶりを調べている。奈美子さんが殺害されてから13日で26年。捜査本部に