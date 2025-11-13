「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）春秋マイルＧ１制覇へ視界は極めて良好だ。休み明けの富士Ｓで２着だったジャンタルマンタルは、ひと叩きされて上昇ムード。１２日の栗東坂路で追われた１週前は、単走ながらダイナミックなフォームで駆け上がった。時計は４Ｆ５３秒２−３８秒４−１２秒０と、この馬にしては軽め。安田記念の１週前追い切りでは、同５０秒１の猛烈タイムを出していたとあって意外な調整過程に思えたが