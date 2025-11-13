きのう夜、大阪市西成区の集合住宅で火災があり、2人が死亡、2人が意識不明の重体です。きのう午後11時15分ごろ、大阪市西成区の5階建て集合住宅で、「建物から煙が出ている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、5階の部屋と廊下あわせておよそ30平方メートルが焼けたということです。この火災で、火元とみられる部屋から年齢がわからない男性1人の遺体が見つかりました