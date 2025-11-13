中日の大野雄大投手（３７）が１２日、ナゴヤ球場で契約交渉を行い、５０００万円アップの１億７０００万円（推定）でサインした。今季は中日投手陣トップの１１勝（４敗）を挙げ、チームの連敗を８度も止める大活躍。「毎年頑張りたいと思って臨む中で思っていた以上の数字を残すことができた」と充実の表情を浮かべた。中日は２０１２年を最後にクライマックスシリーズ（ＣＳ）への出場がなく、チームの生え抜き投手としてＣ