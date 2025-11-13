11月12日に国会で開かれた参議院予算委員会。午前の部で質疑のトップバッターを務めたのは立憲民主党・田名部匡代参院議員（56）だったが、委員会室を爆笑に包んだ“珍事”が注目を集めた。質疑の冒頭で、高市早苗首相（64）に「まずは改めて総理ご就任、誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げます」と祝意を伝えた田名部氏。「課題山積でありますので、この国会の質疑を通して、課題を共有できて、その課題解決に1歩