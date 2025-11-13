牡羊座周りの力を借りて乗り切りたい1週間バタバタと慌ただしい星回り。自分ではどうにも解決しにくい、なかなか介入できない問題事が待ち受けている暗示も出ています。覚えておいていただきたいのは、この時期は「ひとりで解決しなくてもいい」ということ。しかるべき機関や人に相談し、力を借りることで最善の結果に結びつきます。「自分でやったほうが早い」「頼ると迷惑をかける」といった発想は、脇に置いておきましょう。周