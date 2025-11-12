トヨタ自動車株式会社は、2025年11月10日にタイ・バンコクで開催された新車発表イベントにて、新型「ハイラックス」のBEV（電気自動車）モデルを世界初披露した。 同モデルは、カーボンニュートラル実現に向けたマルチパスウェイ戦略の一環として発表され、2026年以降アジア市場での順次導入を予定し、日本では同年中頃にディーゼルモデルの発売を計画している。今後はFCEVモデルの展開も視野に入れ、多様なパ