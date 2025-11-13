日本プロ野球選手会が初めて単独主催した「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が１２日、マツダで行われ、３８選手が参加した。昨年までＮＰＢとの共催だった。近年はトライアウトで獲得が決まるケースが減り、一時は廃止も検討されていた。選手会の要望で決まった存続に意味はあったのか。畑中祐司記者が「見た」。ＮＰＢ１２球団２９人以外に、独立リーグや社会人、さらに米国、韓国を含め計４５チーム８５人