◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）無敗のキック王者からボクシング転向８戦目で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、都内の所属ジムで、同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝と王座決定戦へ向け練習を公開した。「既に仕上がって心も体も整えてきた。自