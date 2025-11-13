◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１１月１２日、栗東トレセンマイルＣＳ・Ｇ１に出走するジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が１２日、１週前追い切りで、順調な仕上がりをアピールした。負荷は軽くとも、どっしりした重厚な馬体を存分に弾ませた。栗東・坂路を単走し、５３秒２―１２秒０。最後までリズム良く駆け上がった。１週