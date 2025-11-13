競泳女子で昨夏パリ五輪代表の池江璃花子（２５）＝横浜ゴム＝が、別人級のモデル姿を披露した。１０月３１日発売の情報誌「家庭画報１２月号」（世界文化社）の撮影に参加した池江。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、雑誌のアカウントの投稿を引用した。その投稿では「今号では、競泳選手の池江璃花子さんに最新モードをお召しいただきました。どの衣裳も堂々と着こなしていただき、アスリートとしての池江さんと