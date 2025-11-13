広末涼子さん静岡県の新東名高速道路で4月に俳優広末涼子さん（45）が運転する乗用車が大型トレーラーに追突した事故で、広末さんが県警の任意の調べに「一瞬考え事をしたら、ぶつかってしまった」と説明したことが13日、捜査関係者への取材で分かった。追突直前に時速185キロ近く出ていたとみられ、ブレーキなどの操作ができなかった疑いがある。捜査関係者によると、県警は同日にも、事故で同乗の男性を骨折させたとして自動