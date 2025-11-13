俳優・倍賞千恵子、木村拓哉、山田洋次監督が12日、大阪市内で行われた映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）舞台あいさつに登壇。木村が、倍賞に熱いハグで感謝を伝えた。【写真】目がうるんでる…？素敵すぎるケーキに感激の木村拓哉大阪駅直結の「大阪ステーションシティシネマ」のスクリーン1が満席、約500人が駆けつけた。試写後の興奮さめやらぬなか、木村が倍賞、山田監督をエスコートして現れると、大きな拍手が送ら