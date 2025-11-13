勤務先から現金およそ64万円を着服したとして名古屋市南区の女が12日、逮捕されました。着服した総額は1億円を超えるとみられています。逮捕されたのは、名古屋市南区の無職・渡邊しのぶ(67)容疑者です。警察によりますと、渡邊容疑者は2020年2月、経理を担当していた当時の勤務先の口座から現金およそ64万円を着服した業務上横領の疑いが持たれています。渡邊容疑者は架空の請求書を作って、勤務先の口座から自身が開設し