本日11月13日、『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ／日本テレビ系）が放送される。 年末にかけて多くの音楽特番がオンエアされるなかで、その幕開けを飾る『ベストヒット歌謡祭』。本稿では今夜の放送に先駆け、出演するボーイズグループに注目。番組初登場のグループや演出に注目が集まるグループ、楽曲の初披露を控えるグループなど、ラインナップのうち6組をピックアップし、歌唱曲と