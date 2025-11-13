この地域のシンボル、東急田園調布旧駅舎（筆者撮影）【写真で見る】あの田園調布駅前に"民泊"の実態日本を代表する邸宅街を形成する東京都大田区田園調布。ほかにも渋谷区の松濤や世田谷区の成城、関西なら芦屋市の六麓荘など国内に高級住宅街はいくつもあるが、1万円札の肖像となっている実業家渋沢栄一が開発したという輝かしい歴史や、かつて一世を風靡した漫才コンビの決まりフレーズ「田園調布に家が建つ」（星セント・ルイ