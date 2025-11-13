今岡（写真）や中山、渡辺らは支配下を勝ち取れるか(C)産経新聞社10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議では、12球団から支配下73選手、育成43選手の名前が挙がり、計116名がNPBへの門を叩きました。しかし、支配下選手と育成選手ではスタート地点が異なり、年俸、契約金などの待遇面で大きな「差」があるのも事実です。【画像】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介ドラフト