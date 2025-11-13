Ｊ３最下位の沼津は１２日、静岡・裾野市内でホーム・群馬戦（１６日）に向けて公開練習を行った。１１日に発表された１０月度のＪリーグ月間ベストゴール（Ｊ３）に選ばれたＭＦ向井ひな太が、二度目のスーパーゴールでチームを残留に前進させることを誓った。衝撃の一発が生まれたのは１０月１２日のアウェー・金沢戦。前半７分、カウンター攻撃でハーフウェーライン付近から独走し、ペナルティエリアのすぐ外で左足を振り抜