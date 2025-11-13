オリックス・九里が、若手の“師範役”に名乗りを上げた。移籍1年目の今季、チームトップの11勝を挙げた右腕。今オフの自主トレを、曽谷とともに大阪・舞洲の球団施設で行うことを明かした。「（曽谷）龍平が一緒にやりたいと言ってくれたので。そういうふうに言ってもらえてうれしい。自分が知っているものは、全部伝えられたら」シーズン中から田嶋にセットポジションでの投球や変化球をレクチャーするなど、多くの後輩投