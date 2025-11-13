広島からドラフト2位指名された亜大・斉藤汰直投手（21）が12日、都内ホテルで入団交渉に臨み、契約金7000万円、年俸1200万円で仮契約を結んだ。最速152キロの直球と落差の大きいフォークで打者を牛耳る即戦力右腕。目標には「開幕ローテーション」を挙げ、「2桁勝利に向けて頑張りたい」と言葉に力をこめた。午前中に亜大で松本有史、尾形佳紀両スカウトからの指名あいさつを終え、午後から都内ホテルに場所を移して行われた