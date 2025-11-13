ジョリーパスタから、人気絵本「くまのがっこう」とコラボした冬の福袋2026が登場♡福袋には、もこもこ・ふわふわ素材のキルティングバッグ、湯たんぽ、中綿マフラーに加え、ジョリーパスタ自慢のスパゲッティや全国で使える4,000円分のお食事券がセットになった大変お得な内容です。抽選は公式アプリで11月13日(木)よりスタート。冬のおうち時間やおでかけにぴったりの限定アイテムを手に入れてみま