中日・大野が名古屋市内で契約交渉し、5000万円増の年俸1億7000万円（金額は推定）で更改した。左腕は来季、自身4年ぶりとなる規定投球回到達へ、“内弁慶”返上を誓った。「規定に到達するためには外の球場でも投げないと。バンテリン以外も投げられるところを見せていきたい」本拠地は通算132試合で59勝46敗、防御率2・38と得意とする一方、屋外球場は通算83試合で22勝34敗、防御率4・01。今季も首脳陣の配慮で登板20試合