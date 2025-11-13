オリックス・紅林が、球団遊撃手では阪急時代の87年弓岡敬二郎以来、38年ぶりにゴールデン・グラブ賞に輝いた。今季は遊撃として115試合に出場し、リーグ2位の守備率・986を記録（7失策）。7年連続受賞中だった西武・源田の牙城を5票差で崩した。「まさか自分が選んでいただけるとは思っていなかったので、率直に驚きました。同時に、憧れていた賞でもありましたので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」6年目内野手は、