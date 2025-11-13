ジュネーブ国際音楽コンクールのビオラ部門で演奏する谷口朱佳さん＝12日、スイス・ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】若手音楽家の登竜門として知られるジュネーブ国際音楽コンクールのビオラ部門の最終選考が12日、スイス西部ジュネーブであり、谷口朱佳さん（23）＝東京都出身＝が2位となった。谷口さんは東京芸術大などで学び、現在はドイツ・フランクフルト在住。結果発表後、共同通信などの取材に「とても楽しめたが