南米ペルーの高速道路で12日、バスが渓谷に転落し少なくとも37人が死亡しました。AP通信などによりますと、ペルー南部の高速道路で12日、バスがトラックに衝突した後カーブで道路から外れ、渓谷に転落しました。バスは200メートル以上転落していて、これまでに少なくとも37人が死亡、25人がケガをしています。事故の詳しい原因は分かっていませんが、現場の道路は非常に険しい場所にあり過去にも転落事故が起きているということで