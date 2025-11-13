NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4213.60（+97.30+2.36%） 金１２月限は急反発。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測を受けて押し目を買われたが、ポジション調整の売りに上値を抑えられた。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、ドル安や米政府機関の再開期待を受けて時間外取引の高値を突破すると、テクニカル要因の買いが入って急伸した。 MINKABU PRESS