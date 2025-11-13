大阪市西成区の火災現場付近＝13日午前2時29分12日午後11時15分ごろ、大阪市西成区萩之茶屋2丁目の5階建て集合住宅で「煙が出ている」と近隣住民から119番があった。大阪府警西成署と消防によると、現場から1人の遺体が見つかり、搬送先でもう1人の死亡が確認された。他に60〜80代の男性4人が搬送され、うち2人は意識がないという。燃えたのは5階の一室とみられ、出火原因や詳しい状況を調べている。現場は南海電鉄高野線萩ノ