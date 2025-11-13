多様性が叫ばれる令和の時代にあっても、“不妊”という言葉はいまだに社会の中で重く響く。医学的には「1年間避妊をせずに性交しても妊娠しない状態」と定義されるが、その響きには「できない」という否定のニュアンスがつきまとう。そこに女性の人生や価値、幸福を結びつけて語る社会のまなざしが根強く残っていることこそ、最も深刻な問題だろう。 参考：『あんたが』『できても、できなくても』秋ドラマが突きつける“昭