西武のドラフト5位の横田（山村学園）と埼玉県川越市で交渉し契約金2500万円、年俸700万円で、育成ドラフト1位の新井（八王子学園八王子）も都内で交渉し支度金350万円、年俸280万円で仮契約した。身長が同じ1メートル80の大型遊撃手の2人。埼玉県東松山市で生まれ育ち、小6時にライオンズJrでプレーした横田は「地元で活躍する姿を見せて、後輩たちに夢を与えられたら」。ベルーナドームのある埼玉県所沢市出身の新井は、ピ