女優の高橋メアリージュン（38）が12日、都内で「オリジナル・バーキン」の日本上陸お披露目イベントに出席した。フランス人女優で歌手のジェーン・バーキンさんが所有していたもので、今年7月にバリュエンスジャパン社が約14億7000万円で落札した。自身の最高額の買い物は「芸能生活20周年を記念して購入した時計」。価格は明かさなかったが「何百万円ぐらい」と話していた。バッグは東京・ALLU表参道で19日から展示される