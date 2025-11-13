ロックバンド「THEALFEE」の高見沢俊彦（71）がMCを務めるBS朝日のグルメ番組「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）の放送が、14日で100回を迎える。節目を記念し、東京・日本橋三越本店で番組のグルメイベントを開催中。同日の放送では高見沢が会場を訪れ、日本全国から集まった美食をPRする。高見沢は「デビューから50年たってこういう番組を持てて、さらにイベントができるというのはうれしい。フ