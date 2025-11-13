5年連続5度目の「三井ゴールデン・グラブ賞」受賞の楽天・辰己は「そこ（守備）の評価を一番できる選手でもあると思う。うれしいですね」と喜んだ。昨年の表彰式には全身金ピカのド派手コーデで登場。今年の表彰式に向け「出し切った感はあったんですけど、あれを超えるしかない。1年寝かしているものをやるだけ。喜んでもらえればいい」と予告した。初受賞となった三塁手の村林は「サードをメインで守りながら、ショートや