遊撃手で「三井ゴールデン・グラブ賞」初受賞となった巨人・泉口は「自分がこの賞を頂けるとは思っていなかったので正直びっくりしてますし、凄くうれしいです」と喜んだ。球団の遊撃としては21年の坂本以来の受賞。2年目の今季は初の規定打席に達し、リーグ2位の打率・301を残した。攻守ともに存在感を示し「これからも守備でチームに貢献できるよう、頑張っていきます」と誓った。