ヤクルトからドラフト5位で指名された東海大甲府・鈴木が、甲府市内で契約金3000万円、年俸500万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は「49」に決まった最速149キロ左腕は、ロッテのドラフト1位・石垣（健大高崎）との投げ合いを熱望し「意識はしているし、負けたくない」と力を込めた。同じ関東地区の高校だったが3年間で対戦はなく「高校での経験は劣っているけど、プロに入ったら（指名順位は）関係ない。自分が一