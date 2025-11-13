ジュニアの16人組「少年忍者」が今月30日をもって活動を終了すると12日、STARTOENTERTAINMENTがジュニアの公式サイトで発表した。経緯を「一人一人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため」と説明。今後、個人の活動に専念する。ジュニアのファンクラブサイトで、リーダーの川崎皇輝（23）は「他と比べてもイレギュラーな体制の僕たちを選び、愛してくださったこと、感謝してもしきれません」