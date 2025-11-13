打撃投手から異例の現役復帰を果たした左腕・久保が2度目のトライアウトに挑戦した。先頭・松原に右前打もその後の2人はきっちり抑えた。「自分は左の内角に投げられないと生きる道はない。そこを意識した」。ヤクルトでは制球に苦しみ5年間で1勝。23年限りで戦力外となり、24年はオリックスで打撃投手を務めた。「そこで打者に気持ち良く打ってもらおうと投げていて、制球が良くなった」。今季は独立リーグの関西・堺で現