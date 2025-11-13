日本音楽事業者協会は才能ある若い作詩家の発掘・育成を目指し、「令和のヒットメーカーを探せ！作詩コンテスト」を開催する。演歌・歌謡曲とJポップの2部門で行われ、応募作品が現役歌手の新譜に採用される可能性もある。募集はすでに始まっており、12月8日午後11時59分まで受け付ける。来年2月上旬ごろの結果発表を予定している。同コンテストの賛同歌手はムード歌謡デュオ「はやぶさ」、演歌歌手の島津悦子、瀬口侑希ら。