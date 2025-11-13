トライアウトを初めて主催した日本プロ野球選手会の森忠仁事務局長は「準備から大変だったが、終わってホッとしている。少しでも選手にチャンスを与えたいし、やって良かった」。4863人のファンが集まる盛況で、スカウトもNPB以外に大リーグ、韓国プロ野球、社会人など計114人が集結した。「エイブル」がスポンサーとなり「選手会だけでは（開催は）厳しかった」と森事務局長。来年以降も「選手の要望がある限りは続けたい」