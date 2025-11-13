今季取得した国内FA権を行使しなかったDeNA・神里は、2軍練習施設「DOCK」で取材対応し「決断はそんなに悩みませんでした」と明かした。現在、残留に向けて球団と交渉中だが「監督も代わり絶対にまたチャンスは来る」と続けた。8年目の今季は守備固め中心で62試合で率.308も8安打。不完全燃焼なだけに「もう一度ここでレギュラーを獲りたい」と掲げた。