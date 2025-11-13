楽天は本拠地での秋季練習で、来季導入が検討されている拡大ベースを使用した走塁練習を行った。23年盗塁王の小深田は「大きさの分、今までよりもリードで出られる感じはした」と話し、紙一重でベースに触れる利点にも「そのメリットはあると思います」とうなずいた。一方で遊撃の宗山は「高さがなくなって、少し低いなと感じた。守備でも走塁でも感覚の違いがあると思うので、やりながら慣れたい」と見据えた。