「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に臨む侍ジャパンが１２日、サンマリンスタジアム宮崎での強化合宿を打ち上げた。巨人・岡本和真内野手（２９）は合流からわずか５日で同僚の信頼を勝ち取り、チームの中心となった。また、井端弘和監督（５０）はピッチコム、ピッチクロックへの適応に一定の手応えを示した。岡本の熱い気持ちが込められた快音が宮崎で響き続けた。合宿最終日の