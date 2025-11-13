広島を戦力外となった山足達也内野手（３２）が１２日、今季限りでの現役引退を表明した。マツダでのトライアウトに参加し、７打数１安打。「家族や知り合いにも『最後』と伝えていた。１本打てて良かった」と、晴れやかだった。昨年オフの現役ドラフトで、オリックスからカープに加入した。１０月２５日に戦力外通告を受け、翌日には引退を決断したという。「それぐらいやりきった。何とかへばりついて、８年間できた。自分に