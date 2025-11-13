オリックスは１２日、１１日（現地時間１０日）にドラフト６位のジョージア大・石川ケニー投手（２１）に同大学で指名あいさつしたことを発表した。石川は米ハワイ出身の二刀流左腕で、明秀学園日立では甲子園を経験。福良ＧＭらが渡米し、ブルペンでの投球練習や、野手として出場した紅白戦もチェックした。石川は球団を通じ「オリックスのような日本プロ野球球団からご指名をいただけたことは、これまでの人生で最も光栄な出来