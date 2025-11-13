ソフトバンク・三笠杉彦ＧＭ（５１）が１２日、みずほペイペイ内で取材に応じ、国内ＦＡ権を行使した東浜巨投手（３５）の残留を願った。先発での出場機会を求める右腕に関し「長く貢献してくれた選手として残ってほしいというのはあります。（他球団を含め）いろんな話をして、いい判断をしてもらいたい」と強調。改めて宣言残留を認めることを明かした。今オフのＦＡ戦線には参戦しない方針だ。また、今季で３年契約を満了