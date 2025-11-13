タレントのはなわが新購入した高級車を披露し、反響を呼んでいる。はなわは１３日までにインスタグラムで「【新車購入】はなわ新車買う＃新車＃アルファード＃トヨタ」と人気車種をゲットしたことを明かし、運転姿をアップした。ＹｏｕＴｕｂｅでは車を買いかえた経緯を説明。４年半以上前にベンツのゲレンデを購入したが、車高があるため、祖母が１人で乗り降りできなくなってしまったという。そこで選んだのがアルフ