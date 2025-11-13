俳優のマシュー・マコノヒー（56歳）が、AI音声企業ElevenLabsと提携し、自身の声をAI技術で再現するプロジェクトに参加した。マシューは2022年から同社と関わりを持ち、出資もしている。マシューは声明で「初めて話した時から、ElevenLabsの技術が日常的に使われる製品へと進化していることに感銘を受けた」とコメント。自身のニュースレターを通じて、物語や考えを「自分の声」で届けることを目指しており、今回の提携によりスペ